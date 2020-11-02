Туризм

Цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились

Цены на перелеты на новогодние праздники будут на 14-17% ниже, чем в этот же период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы по продаже авиабилетов.

В частности, по данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%. В среднем билет туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад.

Подорожали на 1% только рейсы Москва — Симферополь, средняя цена билета составила 10 тыс. рублей. На остальных направлениях из топ-10 цены снизились. Так, билеты на рейсы Москва — Сочи подешевели на 9% до 12,7 тыс. рублей, Москва — Калининград — на 2% (9,5 тыс. рублей), Москва — Минеральные Воды — на 20% (10,7 тыс. рублей), Москва — Новосибирск — на 31% (10,6 тыс. рублей). Полет из Санкт-Петербурга в Симферополь стал дешевле на 23% (12 тыс. рублей), в Краснодар — на 19% (10,4 тыс. рублей).

При этом цены на полеты в Стамбул из российских городов — единственное открытое массовое международное направление в Новый год — выросли на 39%, говорят в Aviasales. В 2021 году авиабилеты подорожают в случае ослабления карантинных мер или банкротства одного из игроков российского рынка, говорят эксперты.

Сегодня Россия и Китай — это два единственных рынка в мире, которые начали немного восстанавливаться по пассажиропотоку относительно предыдущего года, рассказал гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий. Однако, в денежном выражении они показывают существенное падение: средний пассажир теперь почти не приносит прибыли.

По словам эксперта, это происходит из-за того, что предложение продолжает существенно превышать спрос. А выросшие цены на полеты в Стамбул стали исключением, так как полеты туда — единственное открытое массовое международное направление для российских путешественников. В силу ограниченной конкуренции и высокого спроса на поездки в этот турецкий город, который остается крупным транзитным узлом, авиакомпании могут хоть немного зарабатывать на перелетах.