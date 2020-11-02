Снова объявлен конкурс на вакансию директора Туристского информационного центра Псковской области

Комитет по туризму объявил конкурс на замещение должности директора государственного автономного учреждения Псковской области «Туристский информационный центр», расположенного по адресу: Псков, улица Ленина, 6а. Конкурсная документация размещена на сайте региональной администрации.
От претендента требуются знания законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в сфере туризма, основ туристской индустрии, а также перспектив технического, экономического и социального развития организации. Кроме того, кандидат должен разбираться в рыночных методах хозяйствования и управления, порядке заключения и исполнения договоров, разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и в регулировании социально-трудовых отношений. Знания теории и практики менеджмента, психологии управления, трудового и гражданского законодательства, правил по охране труда и пожарной безопасности также указаны как обязательные.
Квалификационные требования: высшее образование (экономическое, юридическое, в сфере туризма) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
Документы от претендентов принимаются с 9 ноября по 1 декабря 2020 года с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00. до 14:00.) по адресу: Псков, ул. Конная, 2, комитет по туризму Псковской области, 4 этаж, кабинет №412.
Конкурс состоится 9 декабря. Форма проведения: тестовые испытания (письменно), индивидуальное собеседование. Победитель определяется по решению конкурсной комиссии.
Дополнительную информацию о характере работы в учреждении можно получить в комитете по телефону в Пскове 8 (8112) 29-97-88.
Добавим, что конкурс на замещение должности директора Туристского информационного центра Псковской области уже объявлялся в августе текущего года.