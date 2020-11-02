Псковичей приглашают отдохнуть в «Пушкиногорье» со скидкой

С 16 ноября по 30 декабря база отдыха «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по специальной акции «Шок-цена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото: turbaza.ru
В рамках этой акции при проживании от двух суток (2 ночи / 3 дня) с завтраком и ужином, а также с услугами пункта проката стоимость путевки составит:
В стоимость включено:
– проживание в номере выбранной категории;
– завтрак, ужин;
– услуги пункта проката.
Условия акции:
– проживание от 2-х суток (2 ночи/3 дня) в номере выбранной категории;
– не суммируется с другими акциями и скидками;
– дополнительное место оплачивается отдельно, в соответствии с прейскурантом;
– одноместное размещение +200 рублей/сутки.
Справки и бронирование по телефону 8-800-250-17-99 (звонок бесплатный)