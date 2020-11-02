Туризм

Псковичей приглашают отдохнуть в «Пушкиногорье» со скидкой

С 16 ноября по 30 декабря база отдыха «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по специальной акции «Шок-цена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: turbaza.ru

В рамках этой акции при проживании от двух суток (2 ночи / 3 дня) с завтраком и ужином, а также с услугами пункта проката стоимость путевки составит:

900 рублей в сутки при проживании в номерах категории «эконом»

1100 рублей в сутки при проживании в номерах категории «стандарт»

1300 рублей в сутки при проживании в номерах категории «комфорт»

В стоимость включено:

– проживание в номере выбранной категории;

– завтрак, ужин;

– услуги пункта проката.

Условия акции:

– проживание от 2-х суток (2 ночи/3 дня) в номере выбранной категории;

– не суммируется с другими акциями и скидками;

– дополнительное место оплачивается отдельно, в соответствии с прейскурантом;

– одноместное размещение +200 рублей/сутки.

Справки и бронирование по телефону 8-800-250-17-99 (звонок бесплатный)