Туризм

Семейная группа туристов посетила памятные места Краснопрудской волости Псковского района

Туризм выходного дня начинает понемногу проникать в глубинку Псковского района, сообщается в инстаграм-аккаунте районной администрации. В минувшие выходные семейная группа туристов посетила недавно открытые памятные места и воинские захоронения на территории Краснопрудской волости.

Работники Псковского районного Центра культуры показали гостям уникальные места боевой славы, провели для них «Уроки мужества» под открытым небом и организовали посещение двух музейных объектов, расположенных в сельском поселении.

«Осенний день короток, и времени на осмотр всех достопримечательностей, конечно же, не хватило. Вместе с тем, день, посвященный соприкосновению с историей родного края, и тем более с его военной историей, никого не оставил равнодушным. Гости, посетившие эти места, обязательно приедут сюда еще раз. Мы же приглашаем всех, кто интересуется краеведением и боевым прошлым наших предков, обратить свое внимание именно на такие места, которых очень много на территории Псковского района», - отметили в администрации муниципального образования.