Туризм

Турция готовит для россиян новые форматы зимнего отдыха

В Турции готовят новые форматы зимнего отдыха для россиян. Как заявили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в настоящий момент наблюдается естественное сокращение числа рейсов в Турцию, тем не менее это направление остается ключевым для российских туристов, пишут «Известия».

«Турция — это первое и единственное направление для россиян без квот. Учитывая, что это традиционно летнее направление, с 15 ноября местные отели предложат измененный формат с подогреваемыми бассейнами с морской водой», - заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Зато эксперты туротрасли стали говорить о вероятном перераспределении рейсов в пользу ОАЭ, которые открыты для России с 11 сентября.

«Предполагаем, что по таким направлениям как Дубаи и Мальдивы произойдут корректировки в виде увеличения рейсов. Мы ждем официального решения представителей правительства, чтобы планировать полетные программы», - заявил Горин.

Латинская Америка пока доступна россиянам только в лице Кубы. В посольстве РФ в Доминиканской Республики «Известиям» рассказали, что запрос о восстановлении авиасообщения находится на рассмотрении Москвы. «Аэрофлот» планирует возобновить полеты между РФ и Кипром с 22 ноября, но правилам въезда смогут соответствовать далеко не все.