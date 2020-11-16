Туризм

Маршрут Санкт-Петербург - Псков вошел в топ у путешествующих на поезде

Маршрут Санкт-Петербург - Псков входит в топ у путешествующих на поезде в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне предпочитают путешествовать на поездах в ноябре. Наиболее востребованы поезда между Москвой и Санкт-Петербургом, также в топ-3 направлений из столицы входят Нижний Новгород и Брянск. Из Санкт-Петербурга туристы чаще всего ездят в Псков, Сортавалу и Тверь. Средний чек по всем железнодорожным направлениям по России на ноябрь пока составляет 1 732 рубля, это на 14% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Больше всего железнодорожных поездок совершается между Москвой и Санкт-Петербургом. Доля этого направления составляет около 12% в общем объеме покупок ж/д билетов по России. Также для путешествий из Москвы в ноябре популярны поезда до Нижнего Новгорода, Брянска, Тулы, Иваново, Владимира, Ярославля, Казани.

Средний чек за билет на поезд по направлению Москва — Санкт-Петербург в ноябре составляет 2 475 рублей, по сравнению с ноябрем прошлого года он пока ниже на 9%. Билеты между Москвой и Нижним Новгородом обходятся в среднем дешевле на 26%, чем год назад: средний чек сократился с 1 735 до 1 292 рублей. За билеты по направлению Москва — Брянск платят в среднем 740 рублей, это на 19% меньше, чем год назад.

Также существенно ниже, чем в прошлом году, средние чеки по маршрутам Москва — Казань (-15%), Москва — Воронеж (-20%), Москва — Белгород (-17%), Москва — Курск (-23%) и Москва — Саратов (-16%).

Средний чек по всем железнодорожным направлениям на ноябрь пока составляет 1 732 рубля, это на 14% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Среди направлений с отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 входят маршруты Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сортавала и Санкт-Петербург — Тверь. Средний чек по билетам из Северной столицы в Псков составляет 586 рублей (+8% к прошлому году), за билеты в Сортавалу платят в среднем 366 рублей (+5% к ноябрю 2019 года), билеты в Тверь обходятся в среднем в 1 612 рублей (-11% за год).