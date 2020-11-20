Туризм

В Госдуме готовят к первому чтению законопроект об автотуризме

В Госдуме к первому чтению готовят законопроект об автотуризме. Документ предполагает разработку стандартов и регламентов, в соответствии с которыми будут возводиться придорожные мотели, кемпинги, кафе и другие объекты инфраструктуры, необходимые для развития автотуризма, пишет газета «Известия».

Как отметил автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, нормативные требования к размещению мотелей и кемпингов на популярных туристических трассах М-10 «Россия» и М-4 «Дон» составляют одна единица на 150 км. Указанные показатели, очевидно, нуждаются в изменении.

При этом депутат подчеркнул, что в России автомобильные поездки с целью отдыха пользуются особой популярностью. По его словам, на семью из трех-четырех человек путешествие на автомобиле выходит на 30-40% дешевле, чем на поезде или самолете. Это создает предпосылки к увеличению доли автотуризма.

По словам вице-президента АТОР, руководителя комитета по транспорту Дмитрия Горина, в этом году в отдельных субъектах количество автолюбителей составило до 75% от общего турпотока.