Туризм

В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса

Председатель правительства РФ Михаил Мишусти внес изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, передает РИА Новости.

В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

На поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и покрытия затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.