Туризм

Санаторий «Хилово» приглашает восстановить здоровье по акции «Снова Новый год»

Санаторий «Хилово» (Порховский район) приглашает всех желающих восстановить здоровье в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В санатории разработали новые специальное предложение - «Снова Новый год», в рамках которого можно приобрести путевку на 8 дней от 12 тысяч рублей.

В стоимость путевки входят: проживание, питание, два посещения лечащего врача, трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК (групповые или индивидуальные, через день), галокамера или ингаляции (6 процедур), посещение бассейна (через день, при условии открытия бассейна), ванны сероводородные, минеральные, жемчужные, бромно-борные рассолы (одна из ванн по показаниям, 3 процедуры), грязевые аппликации (общие или локально по показаниям, 2 процедуры), физиопроцедуры (магнитотерапия, лазер, СМТ, одна из процедур по показаниям), УФО и УВЧ (по 3 процедуры по показаниям).

Требуется наличие санаторно-курортной карты или выписки из амбулаторной карты или истории болезни с результатами анализов. В случае отсутствия медицинской документации обследование можно пройти в санатории за дополнительную плату.

В обязательном порядке необходимо предоставить справку из медицинского учреждения об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 (четырнадцати) дней, выданную не позднее чем за 3-4 дня до даты отъезда в санаторий.

Условия специального предложения «Снова Новый год»:

фиксированная дата пребывания: с 12 января по 19 января 2021 года;

длительность путевки: 8 дней;

бронирование: с 23 ноября 2020 года по 12 января 2021 года;

предоплата: 100%;

оплата: по безналичному расчету – в течение трех рабочих дней после получения; счета, до 12 января 2021 года включительно; в кассе санатория – до 12 января 2021 года включительно;

расчетный час: заезд – с 8.00 12 января 2021 года; выезд – до 8.00 20 января 2021 года;

путевки реализуются только для физических лиц.

Стоимость путевки по специальному предложению «Снова Новый год».

Подробная информация.

Бронирование по телефону +7 921 001 1865 или на сайте https://hilovo.org.