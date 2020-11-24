Туризм

Российские туристы массово хлынули в Калиниградскую область

Российские туристы массово хлынули в Калиниградскую область и забронировали отпуск по данному маршруту на новогодние каникулы. Об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По данным министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, в настоящее время зарезервировано около 90% местного номерного фонда на указанный период.

«Спрос на Новый Год у нас сейчас высокий, заметно выше прошлогоднего, причем на весь период до 10 января. Это связано еще и с продолжительными выходными. Ждем в основном семейных гостей и сборные группы», - заметил директор по продажам одного из отелей Калининграда Николай Лычко.

При этом представители гостиничной отрасли подчеркивают, что, в случае, если ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут продлены, организация новогодних банкетов и корпоративов окажется под вопросом, в результате чего все брони могут «слететь».

Известно, что в целом по итогам 2020 года турпоток в Калининградскую область оценивается в 1,2 миллиона человек. Предполагается, что в следующем сезоне регион также останется в числе лидеров спроса.