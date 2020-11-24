Туризм

Спрос на зимние курорты России может вырасти на 15%

Спрос на российские направления в период новогодних праздников должен вырасти на 15%, заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты: Хибины, Шерегеш, Домбай, Чегет и Архыз.

Однако окончательное решение куда ехать на праздники, по словам представителя АТОР, россияне будут принимать в последний момент исходя из того, какие ограничения будут действовать в регионах, пишет газета «Известия».

«Люди, например, соберутся поехать на Хибины, а потом Мурманская область объявит, что не будет пускать туристов из других регионов на свои курорты. Хотя как собираются это контролировать, я не очень понимаю», - сказала эксперт.

В 2019 году в топ внутренних направлений у россиян по данным АТОР входили Краснодарский край (в основном за счет горнолыжных курортов Красной Поляны), Крым, Санкт-Петербург и Великий Устюг.