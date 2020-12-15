Туризм

Дмитрий Быстров о туристической привлекательности Острова: Нам есть, что показать

О туристической привлекательности города Острова рассказал глава района Дмитрий Быстров в эфире программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). «Нам есть, что показать», - подчеркнул он.

По его словам, в ближайшем будущем планируется расчистить подход к оставшейся части крепости. «Мы хотим на островке вычистить территорию, восстановить подход к остаткам крепости для туристов, все это огородить, сделать дорожки, подсветку. Чтобы турист понимал, почему Остров назван Островом - что есть островок, есть два рукава Великой, что там была крепость, что эти рубежи Пскова всегда охранялись с 14 века», - отметил глава района.

Также Дмитрий Быстров прокомментировал завершение реконструкции цепных мостов в Острове. «Это чудо. Я лично не ожидал, что будет так красиво. В первую очередь, мне хотелось сделать, чтобы там было безопасно ходить, сохранить культурные ценности и сделать задел вперед. Об эстетике и красоте в меньшей степени думал. Люди из Пскова, действительно, ездят и смотрят», - добавил он.

По мнению главы района, за туризмом - будущее.