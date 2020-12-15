Туризм

Гастротуризм планируют развивать в Острове

Гастротуризм планируют развивать в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«У нас создан совет горожан - это руководители общепита, ресторанов, кафе, гостиниц, гостевых домов. И сейчас есть мысли по гастротуризму. Хотим найти и прорабатывать блюдо, которое в Острове было "фишкой" в 16-17 веках», - сказал он. Но это, по его словам, всего лишь капля в море. «Гораздо больше идей, как брендировать и позиционировать город», - отметил глава района.

Также Дмитрий Быстров рассказал, что ранее в Острове работал хлебокомбинат. «Остров заслуживает своего хлеба. Мы даже нашли технолога, которая делала на том хлебокомбинате островский хлеб, который отправляли в Псков и Ленинград», - сообщил он. Одна из компаний, которая строит гостиничный комплекс с пекарней, обещала рассмотреть эту рецептуру и вопрос организации точек продажи хлеба на территории города, добавил он.