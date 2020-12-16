Туризм

Псковичам предлагают заработать на рассказах о своих поездках

Для тех, кто много путешествовал, а теперь с тоской вспоминает те дни, перебирая фотки из поездок, появился вариант делать это с пользой для себя. Точнее - для кошелька.

На портале Airinme, можно не только подобрать билеты на самолет, поезд и автобус по оптимальной цене, но и написать о своих впечатлениях в разделе блогов. Писать туда о своих поездках может каждый, а самое приятное, что за это еще и платят.

Все очень просто. Нужно зайти в этот раздел, зарегистрироваться и заполнить свой профиль. Это займет минут десять. Потом можно начинать делиться с читателями и другими авторами блогов своими приключениями и впечатлениями, тем, что путешественник увидел, услышал и ощутил, атмосферой других стран и городов, позитивными и не очень моментами поездки.

«Рассказывайте, где вам понравилось, а где нет. Дайте полезные советы тем, кто соберется в то же место. Почитайте другие истории и возможно, они подкинут вам идею новой поездки», - призывают на портале Airinme.

В блоги пишут самые разные люди: и те, кто последний раз складывал буквы в слова для сочинения в школе, и профессионалы, зарабатывающие себе текстами на хлеб, да и на путешествия тоже. Но все они единомышленники, потому что любят путешествия и ни на один день не перестают мечтать о следующих, потихоньку планируя, куда они вырвутся, как только все наладится. При этом на их счет начисляются деньги, которые будут нелишними для осуществления задумок. Сумма зависит от количества просмотров текста, поэтому рекомендуется рассказывать о нем всем и активно делаться ссылками на него.