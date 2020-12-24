Туризм

Акция «Лови момент с комфортом» пройдет в январе в «Пушкиногорье»

В новом 2021 году турбаза «Пушкиногорье» приглашает всех желающих отдохнуть и восстановить силы по новой акции «Лови момент с комфортом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках акции с 13 по 23 января 2021 года гости турбазы смогут разместиться в любом номере категории «комфорт» или коттедже со скидкой 50%.

«При предварительном бронировании или размещении без брони не забудьте назвать кодовое слово “Лови момент с комфортом”!» - рассказали в пресс-службе.

Получить справочную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, (8112) 72-45-69 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 11.