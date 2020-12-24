Туризм

Российский паспорт оказался на 50 месте в рейтинге лучших в мире

Согласно новому индексу паспортов Henley Passport Index, самым «сильным» назвали японский, а российский оказался на 50 месте из 110, сообщает РИА Новости.

Рейтинг публикуется ежегодно международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). При составлении списка учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.

На первом месте – японский паспорт: его обладатели могут свободно посещать 191 страну мира. Следом идет Сингапур (190 стран), третье место делят Южная Корея и Германия (189 стран). В пятерку также вошли Италия, Испания, Финляндия, Люксембург (188 стран и четвертое место), а еще Дания и Австрия (187 стран).

В десятке оказались в основном европейские страны, а также США и Новая Зеландия (разделили седьмое место и 185 стран), Австралия (восьмое место, 184 страны) и Канада (девятое место, 183 страны).

Российский паспорт оказался на 50 месте (116 стран). А заключительные строчки рейтинга из 110 занимают Йемен и Сомали (33 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (29), Ирак (28), Афганистан (26 стран).