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Туризм

Псковичи загрузили отели Петербурга в новогодние праздники

13.01.2021 13:24|ПсковКомментариев: 0

Псков вошел в число городов, жители которых загрузили отели Санкт-Петербурга на новогодних каникулах. В целом средняя загруженность отелей в городе в эти дни составила 18-20%,сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Загруженность отелей в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18-20%, - сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. - Загородные гостиницы были заполнены на 25-40%. Для гостей, приехавших в Петербург, работали наши туристско-информационные центры. Помимо сведений о городе, сотрудники ТИЦ проводили информационную кампанию по безопасному пребыванию в городе в рамках программы Safe Travels SPb (безопасное путешествие) и необходимости соблюдения гостями профилактических мер , а также личной ответственности за сохранение здоровья и жизни».

По информации туристско-информационных центров, в рейтинг регионов по посещению Санкт-Петербурга с 30 декабря по 8 января вошли:

  • 1. Москва - 61,76%
  • 2. Чита - 7,35%
  • 3. Новосибирск - 4,41%
  • 4. Екатеринбург - 4,41%
  • 5. Пермь - 2,94%
  • 6. Якутск - 2,94%
  • 7. Орел - 2,21%
  • 8. Новокузнецк - 1.47%
  • 9. Казань - 1,47%
  • 10. Волгоград - 1,47%
  • 11. Сочи - 1,47%
  • 12. Сыктывкар - 1,47%
  • 13. Псков - 1,47%
  • 14. Ставрополь - 1,47%
  • 15. Владимир - 0,74%
  • 16. Владивосток - 0,74%
  • 17. Ухта - 0,74%
  • 18. Томск - 0,74%
  • 19. Калининград - 0,74%
Теги: #Новый год #туризм #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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