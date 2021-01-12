Туризм

Псковичи загрузили отели Петербурга в новогодние праздники

Псков вошел в число городов, жители которых загрузили отели Санкт-Петербурга на новогодних каникулах. В целом средняя загруженность отелей в городе в эти дни составила 18-20%,сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Загруженность отелей в этом году в новогодние каникулы составила в среднем 18-20%, - сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. - Загородные гостиницы были заполнены на 25-40%. Для гостей, приехавших в Петербург, работали наши туристско-информационные центры. Помимо сведений о городе, сотрудники ТИЦ проводили информационную кампанию по безопасному пребыванию в городе в рамках программы Safe Travels SPb (безопасное путешествие) и необходимости соблюдения гостями профилактических мер , а также личной ответственности за сохранение здоровья и жизни».

По информации туристско-информационных центров, в рейтинг регионов по посещению Санкт-Петербурга с 30 декабря по 8 января вошли: