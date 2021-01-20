Туризм

Акцию «Активная семья» запускает база отдыха «Пушкиногорье»

Акция «Активная семья» пройдет на базе отдыха «Пушкиногорье» с 1 по 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Акция дает скидку 20% на размещение в коттедже или номере выбранной категории. «Отдыхать нужно всем, - заметили в пресс-службе. - Некоторые отдыхают от чего-то, другие от кого-то. Взрослые стремятся отдохнуть от трудовых будней, от суеты и быта. Детям же как воздух необходима новизна. Чтобы было непривычно, а значит – интересно. Отдых в “Пушкиногорье” может позволить себе любая семья. Тем более, что весь февраль действует акция “Активная семья”».

При этом предоставляется бонус на питание в столовой. При заказе на двоих можно получить скидку 25% на вторую персону, а если число гостей трое и более, то скидка составит 50% на третьего и каждого последующего отдыхающего. При заказе нужно сообщить кодовую фразу «Активная семья».

«Торопитесь, друзья! Количество мест ограничено! Ждем вас в сказочно красивом “Пушкиногорье”!» - добавили в пресс-службе.

Забронировать коттедж или номер можно по телефону «горячей линии» 8-800-250-17-99.