Туризм

Россияне выбрали города для зимних путешествий

Сочи, Москву и Санкт-Петербург планируют посетить большинство российских туристов в январе-феврале 2021 года, сообщает Biletix.

В связи со сложной эпидемической обстановкой в мире большинство людей путешествуют внутри страны. На заграничные направления приходится только 5,3% забронированных билетов. В прошлом году этот показатель составлял 30,7%.

Средний чек на перелеты по России туда-обратно снизился на 29%, с 9 147 до 6 521 рубля, за границу – вырос на 22%, с 15 556 до 18 984 рублей.

Самыми популярными направлениями по России стали Сочи (29% от всех продаж авиабилетов по внутренним направлениям), Москва (15%), Санкт-Петербург (9%), Симферополь (5%) и Калининград (4%), пишет РИА Новости.

Востребованные заграничные маршруты – Стамбул (26% от всех продаж по внешним направлениям), Ереван (16%), Анталия (10%) и Дубай (9%).