Туризм

На каникулах Псковскую область посетило на 22% больше клиентов Tele2, чем годом ранее

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала направления поездок клиентов оператора из Псковской области в новогодние каникулы 2021 и 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Tele2, псковичи в путешествиях по регионам России на длинных выходных предпочли Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Среди иностранных направлений лидером стала Эстония. Число абонентов Tele2 из других регионов, посетивших Псковскую область, увеличилось на 22% по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Псковской области активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стал Санкт-Петербург и Ленинградская область. На втором месте – Москва и Московская область. В прошлом году эти регионы тоже были в числе лидеров среди направлений поездок по России. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Новгородская, Тверская и Смоленская области. Также в топ-10 попали Карелия, Краснодарский край, Брянская, Тульская и Вологодская области.

В этом году увеличился туристический поток в Псковскую область. Число абонентов оператора, посетивших регион, выросло на 22% в сравнении год к году. Гости активно посещали Псков и Пушкинские горы, а также многочисленные старинные монастыри и крепости по всей области.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 10 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала соседняя Эстония. В топ-5 этого года вошли такие страны, как Белоруссия, Латвия, Украина и Финляндия. Турция оказалась только на 7-й позиции рейтинга.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 1,6 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.