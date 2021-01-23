Туризм

Россияне смогут возобновить путешествия по стране с кэшбэком

В феврале россияне смогут возобновить путешествия по стране в рамках программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок, предполагающей кэшбэк за отдых.

Ростуризм начал подготовку третьего этапа реализации программы стимулирования внутренних туров. Соответствующее письмо направлено участникам отрасли с предложением принять участие в его реализации, пишет «Российская газета»

Согласно тексту письма, основные параметры третьего этапа программы для путешественников войдут следующие опции: период проживания в любых классифицированных средствах размещения (гостиницы, отели, хостелы) должен составлять не менее двух ночей; минимальная стоимость туристической услуги не ограничена; возврат денежных средств на карту (кэшбэк) составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. При этом количество начислений по одной карте в рамках программы не ограничено.

Оплата, согласно документу, как и прежде должна производиться по карте «Мир».