Туризм

Псковская область вошла в число самых популярных направлений для отдыха

Псковская область вошла в топ-5 самых популярных направлений для отдыха и лечения в санаториях Северо-Запада в 2020 году.

Фото: hilovo.org

На первом месте в рейтинге находится Ленинградская область, за которой следуют Карелия, Калининградская область, Санкт-Петербург и Псковская область. Дальше по популярности расположились Вологодская область, Архангельская область, Новгородская область, Мурманская область и Республика Коми, сообщается на портале бронирования санатории-россии.рф.

Дороже всего на Северо-Западе обошелся отдых в санаториях Ленинградской области - в среднем 4,2 тысячи рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дешевле всего - в Псковской области (2,2 тысячи рублей). В Калининградской области - 3,9 тысяч рублей, в Сочи - 3,9 тысяч рублей, в Кисловодске - 3,8 тысяч рублей, Ялте - 3,3 тысячи рублей.

В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск.

Рейтинг составлен по данным исследования спроса и цен на санаторно-курортный отдых в прошлом году.