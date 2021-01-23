Туризм

«Соцтурпроф» приглашает на экскурсию «Серебряный век Пскова»

«Соцтурпроф» продолжает цикл экскурсий для тех, кто интересуется историей города Пскова, и 6 февраля приглашает всех желающих на экскурсию «Серебряный век Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, участники экскурсии смогут узнать о жизни губернского города, о людях, которые жили в XIX веке в Пскове, а также о том, как выглядел город, на примере сохранившихся зданий.

Начало экскурсии в 13.00 (сбор в бюро «Путешествий», ул. Кремль, 6). Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (8112) 75-22-11.

В облсовпрофе добавили, что знакомство с Псковом по новым, неизведанным маршрутам будет продолжаться каждую субботу. Так, в прошедшее воскресенье, 31 января, состоялась экскурсия «Заповедные уголки Пскова».