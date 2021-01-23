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Туризм

Псковичей приглашают отдохнуть на берегу Балтийского моря

03.02.2021 10:16|ПсковКомментариев: 0

Отдел реализации Псковского облсовпрофа приглашает псковичей в калининградский санаторий «Янтарный берег». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, санаторий находится в курортном городе Светлогорске, на берегу Балтийского моря.

«Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств», - отметили в пресс-службе. На его территории функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды. В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет используется для лечения многих заболеваний.

Лечебная база санатория:

  • бассейн с минеральной водой;
  • водолечебница №1 - «минеральные», «жемчужные», «скипидарные», «озоновые» ванны.
  • водолечебница №2 - «радоновые ванны, «вихревые ванны верхних и нижних конечностей» и «контрастные ванны»;
  • грязелечебница - «грязевые ванны», «грязевые аппликации», «озокерито-парафинолечение», «гальваногрязь»;
  • янтарная терапия - янтарная пирамида, янтарная дорожка;
  • физиопроцедуры;
  • гало- и спелеокамеры;
  • кабинеты магнитотерапии;
  • кабинеты ручного и механического массажа;
  • фитобар;
  • зал медицинской реабилитации;
  • бювет находится на первом этаже главного корпуса, работает по расписанию;
  • зал для ЛФК;
  • зал с кардио- и силовыми тренажерами «Русалочка».

Цена – от 1890 рублей в сутки на человека.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11, №12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Теги: #туризм #облсовпроф #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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