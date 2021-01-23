Туризм

Псковичей приглашают отдохнуть на берегу Балтийского моря

Отдел реализации Псковского облсовпрофа приглашает псковичей в калининградский санаторий «Янтарный берег». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, санаторий находится в курортном городе Светлогорске, на берегу Балтийского моря.

«Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств», - отметили в пресс-службе. На его территории функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды. В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет используется для лечения многих заболеваний.

Лечебная база санатория:

бассейн с минеральной водой;

водолечебница №1 - «минеральные», «жемчужные», «скипидарные», «озоновые» ванны.

водолечебница №2 - «радоновые ванны, «вихревые ванны верхних и нижних конечностей» и «контрастные ванны»;

грязелечебница - «грязевые ванны», «грязевые аппликации», «озокерито-парафинолечение», «гальваногрязь»;

янтарная терапия - янтарная пирамида, янтарная дорожка;

физиопроцедуры;

гало- и спелеокамеры;

кабинеты магнитотерапии;

кабинеты ручного и механического массажа;

фитобар;

зал медицинской реабилитации;

бювет находится на первом этаже главного корпуса, работает по расписанию;

зал для ЛФК;

зал с кардио- и силовыми тренажерами «Русалочка».

Цена – от 1890 рублей в сутки на человека.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11, №12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.