Псковичей приглашают отдохнуть на берегу Балтийского моря

Отдел реализации Псковского облсовпрофа приглашает псковичей в калининградский санаторий «Янтарный берег». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, санаторий находится в курортном городе Светлогорске, на берегу Балтийского моря.
«Санаторий окружен сказочно красивым лесопарком, где уже сам воздух является одним из лучших лекарств», - отметили в пресс-службе. На его территории функционируют две скважины по добыче гидрокарбонатно-хлоридной натриевой минеральной воды. В пяти километрах от санатория находится месторождение торфяной грязи, которая более 100 лет используется для лечения многих заболеваний.
Лечебная база санатория:
Цена – от 1890 рублей в сутки на человека.
Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11, №12.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.