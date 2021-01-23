Туризм

Почти полмиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник в 2020 году

Пушкинский заповедник в 2020 году посетили 460 тысяч гостей, причем 2000 из них - иностранцы. Об этом директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По словам Георгия Василевича, за последнее время в заповеднике выросло число людей, которые путешествуют на автомобилях, семьями, группами. «С ними работать одно удовольствие, - признал директор музея. - Автобусные группы имеют недостаток: это обычно люди с разными представлениями о том, куда и зачем они едут... Уровень подготовки у них разный, и в условиях ограничения в посещении было сложно: принять группы по 45 человек означало, что многие люди либо не смогут попасть в музей, либо попадут, отстояв очередь».

По словам Георгия Василевича, число поездок, организованных по инициативе семей, растет и уже почти сравнялось с количеством людей в группах, которые приезжают на автобусах.

На данный момент заповедник работает более чем со 120 турфирмами. Основные потоки идут через Петербург и Москву, остальная география - вся страна и бывший Советский Союз. Если говорить об иностранных туристах, это в основном жители Эстонии и Латвии, добавил гость студии.