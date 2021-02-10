Туризм

Кешбэк на покупку путевок в детские лагеря может появиться в России

Минпросвещения России совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о введении кешбэка на покупки путевок в детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева, пишет ТАСС.

«С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путевок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления», - сказала она в рамках круглого стола на тему «Развитие детского туризма и отдыха в Российской Федерации» в ОНФ.

По ее словам, министерство совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о включении в Стратегию развития туризма в РФ комплекса мероприятий по развитию сферы отдыха.

Ранее в Ростуризме указывали, что для участия в программе детский лагерь должен входить в реестр курортного фонда, а юрлицо – в федеральный реестр туристических операторов.

Условия акции кэшбека пока предлагается оставить неизменными: 20% от потраченной на отдых внутри России суммы, но не более 20 тысяч рублей возвращаются через пять в дней, если оплата была произведена через карту «Мир».