Туризм

Испания планирует восстановить международный туризм летом

Испания планирует летом восстановить международный туризм. Об этом заявили в профильном министерстве страны, подчеркнув, что к тому моменту большая часть населения (70%) скорее всего уже будет вакцинирована.

«Сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и других государств. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, включая Россию, все зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу», - сообщил в беседе с «Известиями» представитель минтуризма.

Строить планы на лето представителям туротрасли дает надежда не только на вакцинацию, но и на ковидные паспорта. Одна из немногих в ЕС Испания выступает за их введение для скорейшего перезапуска туристической отрасли. Однако в минтуризме пояснили, что не рассматривают паспорта вакцинации как обязательное требование к путешественникам.

«Это лишь полезный элемент, который должен способствовать возобновлению международного транспортного сообщения», - пояснили в ведомстве.

Но если в стране отправления туриста по-прежнему будет наблюдаться умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы. Например, отрицательный тест перед посадкой, даже если он уже был вакцинирован.