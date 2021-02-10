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Туризм

Занзибар будет штрафовать туристов за неприкрытые пупки и обнаженные колени

17.02.2021 20:38|ПсковКомментариев: 0

Туристов на Занзибаре решили наказывать за фривольный стиль в одежде. За прогулки в откровенных нарядах приезжим грозят штрафы или даже тюремное заключение. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление правительства Танзании.


Фото: thesouthafrican.com

Правила поведения путешественников в восточноафриканской стране утвердили еще в 2015 году. Нормы предписывают, что туристам нельзя появляться в общественных местах, если их наряд не закрывает пупок и колени.

«В последнее время отмечаются случаи нарушения обычаев, традиций, ценностей культуры Занзибара, особенно в плане одежды. Ситуация усугубляется тем, что многие туристы появляются в откровенных нарядах в общественных местах», - отмечено в пресс-релизе.

Из-за ухудшения ситуации с разгуливающими по улицам в неподобающем виде иностранцами власти курорта ужесточили действующие правила и наказание за их нарушение. В Занзибаре подчеркнули, что неподобающее поведение раздражает местных жителей и противоречит мусульманским законам страны.

Сначала туристам вынесут предупреждение и проведут с ними разъяснительную работу. Если же общественные нормы путешественники будут игнорировать, им придется заплатить штраф в размере от 700 до пяти тысяч долларов. В худшем случае иностранца могут отправить в тюрьму.

Туристам, вышедшим за пределы отелей и пляжных зон на Занзибаре, нельзя ходить в купальниках и слишком коротких шортах. Под запретом - не прикрывающие коленей платья и юбки, короткие топы и майки, которые не закрывают пупок. Мужчинам запрещено появляться с голым торсом.

Отметим, что остров Занзибар стал особенно востребованным у россиян из-за пандемии COVID-19, так как стало чуть ли не единственным экзотическим направлением в условиях закрытых границ. Как отмечали участники рынка, открытие воздушного сообщения Россией с Танзанией сделало этому туристическому направлению «пиар», несравнимый с усилиями самой Танзании по продвижению на рынке РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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