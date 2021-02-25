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Туризм

Вопросы развития туризма обсудили в Псковском облсовпрофе

27.02.2021 09:27|ПсковКомментариев: 0

Стратегическая сессия по вопросам развития туристической индустрии на территории региона состоялась в Псковском облсовпрофе 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Организатором мероприятия выступил комитет по туризму Псковской области. Участие в работе сессии приняли представители исполнительной власти Псковской области и туриндустрии региона. Рассматривались вопросы существующего положения и потенциала Псковской области, результаты опроса по целям и задачам туризма, гипотезы развития туризма региона до 2035 года и другие.

В мероприятии принял участие председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. В своем выступлении он отметил недооценку оздоровительного санаторно-курортного туризма.

«В здравницах профсоюзов мы ежегодно принимаем десятки тысяч отдыхающих из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск. При этом мы не только оздоравливаем, но и предлагаем туристические маршруты в знаковые места нашей области. Максимально популяризируем наш регион. Наш потенциал сегодня не использован в полную силу! Учитывая уже сформированные бренды ("Хилово", "Голубые озера", "Череха"), нашу лечебную базу, курс национальной валюты, после победы над коронавирусом и, соответственно, открытием границ, мы сможем рассчитывать на серьезный приток туристов из ближнего зарубежья! Отлично, что сегодня стратегия развития туризма разрабатывается совместно с профсоюзами и органами исполнительной власти региона (комитетом по туризму, комитетом по охране культурного наследия, комитетом по экономике) и бизнес-сообществом, занятом в данном секторе экономики. Сообща у нас все получится! Нашему региону есть, чем гордиться, и что показать туристу», – отметил в выступлении Игорь Иванов.

Теги: #туризм #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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