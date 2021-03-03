Туризм

Псков вошел в топ направлений из Санкт-Петербурга на праздничные выходные

Псков вошел в топ направлений, куда отправятся путешественники на 8 Марта на поездах из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг популярных ж/д направлений, куда путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга планируют отправиться на поездах в период мартовских праздников, с 6 по 8 марта.

Рейтинг маршрутов с отправлением из Москвы возглавляет Санкт-Петербург. Билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург обходится покупателям в среднем в 2 756 рублей в одну сторону, что на 6% дороже, чем год назад. В Санкт-Петербург покупают почти 30% билетов на поезда из Москвы на предстоящие длинные выходные.

На втором месте по популярности у путешественников из Москвы находится Нижний Новгород. Билеты стоят в среднем 1 698 рублей, это сопоставимо с прошлогодним уровнем. Доля направления составляет около 5%.

Третий по востребованности маршрут для ж/д путешествия из столицы с 5 по 8 марта — Иваново. Сюда покупают около 3% билетов. Средний чек вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, с 777 до 979 рублей, но все равно направление остается одним из самых доступных в топ-10. Помимо Иваново, в средний чек до 1 000 рублей укладываются Тула, Брянск, Ярославль и Смоленск.

Также в топ-10 у путешественников из Москвы входят Казань, Воронеж и Владимир.

Средний чек за поездку на поезде из Москвы с 6 по 8марта составляет 2 094 рубля за билет в одну сторону, на 7% больше, чем год назад.

Самое популярное ж/д направление на февральские праздники из Санкт-Петербурга — это Москва, куда покупается почти две трети билетов. Средний чек за поездку в одну сторону по сравнению с прошлым годом вырос на 11%, с 2 382 до 2 643 рублей.

На втором месте по популярности у путешественников из Санкт-Петербурга — Псков. Билет туда стоит в среднем 685 рублей, на 15% больше, чем год назад.

Замыкает тройку Сортавала. Средний чек сюда хоть и подрос на 29%, но остается очень привлекательным — 475 рублей.

Также в топ-10 направлений для ж/д поездки с 6 по 8 марта из Северной столицы входят Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Тула, Апатиты, Мурманск и Великие Луки.

В целом, средний чек за поездку на поезде из Санкт-Петербурга с 6 по 8 марта составляет 2 401 рубль за билет в одну сторону — на 13% больше, чем год назад.