Туризм

В российских гостиницах хотят внедрить стандарт «Все включено»

Ростуризм изучает возможность разработки и внедрения стандарта «Все включено» в гостиницах нашей страны. Пока количество отелей, которые предоставляют такую услугу в стране, ничтожно мало, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».



Источник: mir-da.ru

Узнав, что в этом году традиционному экономическому форуму в Санкт-Петербурге в оффлайн-формате все-таки быть, отрасль гостеприимства несколько оживилась. Вдохновляет многих и ожидание отложенного из-за пандемии Евро-2020. Но вот к идее вводить знакомый россиянам формат All inclusive на нашей земле эксперты относятся пока без особого энтузиазма.

«Если у нас в России будет применяться система «Все включено», то оно будет дороже европейских стран где-то процентов на 50 минимум, могу сразу вам сказать. Потому что у нас еще не так сильно развита конкуренция по отелям», - рассказал эксперт в сфере туризма Николай Мельник.

Привлекательную вывеску All inclusive, как известно, давно используют в Турции, Греции и Египте. А вот, скажем, в Италии подобный подход неприменим. Отношение к еде другое. Представить, чтобы, например, темпераментный сицилиец легко и непринужденно смешивал меню шведского стола у себя на тарелке, невозможно. Итальянская кухня такого отношения явно не потерпит, уверен эксперт.

Саму систему отельеры и туроператоры в том же Санкт-Петербурге пока называют неактуальной, особенно для пятимиллионного мегаполиса, где иногда от одной достопримечательности до другой ехать нужно несколько часов.

В официальной гостинице Эрмитажа больше ста номеров. Стоимость этого двухэтажного люкса с электронной сантехникой в сутки эквивалентна средней зарплате в Пскове. Поэтому желающие здесь поселиться вряд ли вообще подойдут к шведскому столу. Однако помимо питания в пакет All inclusive можно включить, например, экскурсии или посещение спектаклей, считают эксперты, и это будет более рабочий вариант.