Туризм

Александр Нестерук стал «жертвой раннего бронирования»

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук стал «жертвой раннего бронирования».Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя перспективы будущего туристического сезона на фоне действующих коронавирусных ограничений.

Напомнив, что многие жители страны, в том числе и те, кто заранее бронировал туры, были вынуждены отказаться от заграничных поездок, гость студии признался: «Я и сам стал жертвой раннего бронирования. Забронировал, выплатил часть средств, которые назад еще не получены, и не поехал», - рассказал Александр Нестерук.

В целом он рекомендовал подходить к планам на поездки в предстоящем туристическом сезоне «строго индивидуально», особенно если учесть, что эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах быстро меняется.