Губернатор анонсировал допмеры поддержки инвесторов в Пушкиногорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение проработать дополнительные системные меры поддержки инвесторов в Пушкиногорском районе. «Чтобы развитие муниципалитета не тормозила бюрократическая машина», - сообщил он в еженедельном видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников напомнил, что в Пушкинских Горах планируется реализовать интересный инвестпроект — построить апарт-отель, состоящий из девяти двухэтажных домов. Общая стоимость проекта — порядка 100 млн рублей.
«Такие инициативы — это хороший знак для гостинично-ресторанной сферы района. Тем более, что сегодня уровень не соответствует высокому значению исторических мест Пушкиногорья и объему туристического потока», - заметил глава региона.