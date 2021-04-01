Туризм

Александр Голышев: Палаты у Сокольей башни скоро вызовут восторг у псковичей и туристов

Гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев не сомневается, что Палаты у Сокольей башни после реставрации вызовут восторг у псковичей и туристов. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Данный объект станет составной частью «Музейного квартала», который, как ожидается, откроется после реконструкции в августе.

«Это дом Ксендза, но правильнее называть его Палаты у Сокольей башни. Там будет этнографический ремесленный центр, в том числе кузнечный. Комплекс будет разделен на две части — само здание 17 века с высоченной лестницей и помещениями, где будут показываться экспонаты, связанные с ремеслами и этнографией, и стилизованные под 17 век постройки», - пояснил Александр Голышев. Там, по его словам, будут располагаться интерактивные площадки по ювелирному искусству и кузнечному ремеслу, а также разместят работы кузнеца Всеволода Смирнова и учеников Евгения Вагина.

«Мы хотим, чтобы вначале человек получил информацию в музейном комплексе, а затем что-то сделал своими руками» - рассказал о задумке директор объединенного музея.

«Нет сомнения, что скоро комплекс вызовет огромный восторг у горожан и гостей Пскова. Потому что он по-настоящему красив и, надеемся, что будет интересен и для детей, и для взрослых», - подчеркнул гость студии. Кроме того, он сообщил о планах возобновить на территории у Дома Ксендза любимые праздники, в том числе Дня Скобаря.