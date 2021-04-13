Туризм

Отдых в Псковской области обойдется туристам в полтора раза дешевле, чем на Черноморье

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов и курортов с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021.

В Псковской области летний отдых в санаториях обойдется в полтора раза дешевле, чем на популярных черноморских курортах. По данным портала, в топ-5 самых недорогих регионов Северо-Запада РФ для летнего отдыха и лечения в санаториях вошли Архангельская область (2540 рублей в сутки), Вологодская область (2640 рублей), Ненецкий автономный округ (2810 рублей), Псковская область (2820 рублей) и Республика Коми (2960 рублей).

Самый дорогой санаторный отдых летом на Северо-Западе - в Ленинградской (4330 рублей) и в Калининградской (4140 рублей) областях.

В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего - в Ялте (4850 рублей). В Краснодарском крае дешевле всего отдохнуть летом в санаториях Туапсе - 3120 рублей, а дороже всего в санаториях Сочи - 4380 рублей в сутки.

В санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье дешевле всего в Железноводске - менее 3-х тысяч рублей, дороже - в Кисловодске (3680 рублей).

Рейтинг составлен по данным исследования цен на летний отдых в санаториях России.