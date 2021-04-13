Туризм

Онищенко предложил прекратить авиасообщение с Турцией до конца лета

Ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией должно быть продлено до конца лета, уверен бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Закрыть надо на все лето, это моя позиция. У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация [с заболеваемостью коронавирусом], инфраструктура разрушена», - заявил он ТАСС.

По мнению Онищенко, россияне сами, без введения ограничений свыше, должны отказываться от полетов в эту страну. «Зачем нам знать - закрыли не закрыли. Нам просто ехать туда не надо, и все. Давайте людей приучим своими мозгами работать, а не в зависимости от того, летают самолеты в Турцию или не летают», - сказал он.

Бывший главный санитарный врач РФ добавил, что Турция в этой ситуации «наживается за счет российских туристов». По его словам, нужно сохранить полеты только для бизнеса, «потому что нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции».

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