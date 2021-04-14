Туризм

Дополнительные меры поддержки туроператоров разработают в России

Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической сферы в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. Об сообщила 14 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова на своей странице в Instagram, пишут «Известия».

Ведомство готовит пакет мер поддержки, который поможет отрасли продолжить работать и выполнять обязательства перед туристами. «Уже в работе: снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день», - заверила Догузова и добавила, что Ростуризм оперативно изучит и другие финансовые меры поддержки.

Одной из задач ведомства остается скорое возвращение россиян домой. Догузова отметила, что будет предлагать субсидии на возмещение расходов, связанных с возвращением туристов из Турции и Танзании.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения в этих странах ситуации с коронавирусной инфекцией.

После решения оперштаба РФ ограничить авиасообщение с Турцией спрос на билеты из Минска в Анталью увеличился на 79%, заявили в Aviasales.