Туризм

Для россиян ужесточили правила возвращения в страну из-за границы

Все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«‎С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ», - говорится в сообщении, размещенной в среду на сайте ведомства.

Кроме того, возвращающиеся в страну должны заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства», - отметили в Роспотребнадзоре.