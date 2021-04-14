Туризм

Более 60% россиян решили перенести туры в Турцию

Около 60-65% российских туристов согласились перенести поездки в Турцию на более поздний срок — это выгодно и им, и туроператорам,пишет газета «Известия» со ссылкой на главу правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова.

У путешественников, поездки которых сорвались из-за введения ограничений, есть три пути: перенести отдых на более поздний срок, поменять направление или вернуть деньги. Последнее возможно только через суд, и по времени процесс занимает около года, заметил эксперт.

В то же время, по словам Георгия Мохова, сейчас денег у туроператоров просто нет, исполнить обязательства по предоставлению турпродукта или вернуть средства они не могут, как и предоставить туристу замену на привычные «морские» страны вроде Таиланда, Греции и Туниса.

«Чтобы не обанкротиться и "не вылететь в трубу", они предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период. И большинство путешественников его принимают», — сказал он.

О том, что туроператоры предлагают россиянам перенос поездки в Турцию на более поздние даты, сообщил и вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, многих такой вариант устраивает. Даже от вылетов в Турцию 13 и 14 апреля никто не отказался, подчеркнул эксперт.