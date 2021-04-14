Туризм

РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Россия еще на полтора месяца - до 1 июня включительно - продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», - цитирует информацию оперштаба «Интерфакс».

В сообщении говорится, что решение принято «для обеспечения защиты здоровья населения».

Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 апреля включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля, 16 марта и 16 апреля.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель «британского» штамма.

Между тем, по данным, озвученным главой Роспотребнадзора в понедельник, в России выявлено уже 128 случаев заражения «британским» штаммом. Все случаи имеют завозное происхождение, преимущественно, заболели россияне, вернувшиеся из Турции и Танзании.

В связи с этим, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, приостановив все чартерные рейсы, и приостановила полеты самолетов в Танзанию.