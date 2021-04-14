Туризм

Большинство россиян вернутся из Турции к майским праздникам

В Турции на отдыхе находятся 40 тысяч организованных и 50 тысяч самостоятельных и транзитных российских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

10 тысяч человек, купивших путевки через турагентства, уже вернулись домой, остальные отправятся на родину в свои сроки, отметил он. «Если учесть, что последний вылет в Турцию из России был 14 апреля, а средняя продолжительность отдыха составляет 7-14 дней, подавляющее число туристов вернутся на родину уже к майским праздникам», - цитирует его газета «Известия».

При этом никаких предельных дат для возврата нет, все рейсы будут выполняться в плановом режиме. Так, авиакомпания S7 Airlines, согласно опубликованной на сайте полетной программе, будет заниматься перевозками весь апрель и май.

Также в апреле из Стамбула в Москву можно улететь рейсами Turkish Airlines, Pegasus и «Аэрофлота». Стоимость билетов на некоторые рейсы доходит до 75 тысяч рублей, что значительно больше обычного.

В последние дни количество заболевших COVID-19 в Турции превысило порог 60 тысяч человек в сутки. 18 апреля в стране выявили 62,6 тысячи случаев инфекции. По ежедневному приросту заболевших страна уже вышла на четвертое место в мире после Индии, США и Бразилии.