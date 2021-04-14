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Туризм

Транзитным туристам рекомендовали самостоятельно планировать возвращение домой

19.04.2021 21:29|ПсковКомментариев: 0

Росавиация порекомендовала транзитным пассажирам, которые использовали пересадку в Турции для дальнейшего полета в третьи страны, самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полета домой.

«Если вы приобретали авиабилеты на рейсы разных авиакомпаний, отслеживайте поступление информации от вашей авиакомпании о возможном изменении вашего вылета или обратитесь в авиакомпанию для уточнения информации о выполнении ваших рейсов и переоформления авиабилетов. Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию», - говорится в совместной памятке Минтранса и Росавиации.

При этом самостоятельным туристам, находящимся в Танзании, рекомендовано обратиться в авиакомпанию, у которой приобретались авиабилеты, пишет ТАСС. В случае потери стыковки, пассажирам рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператору, которые осуществляют прямые рейсы из Танзании. Они смогут продать авиабилет на свободное место.

Также рекомендуется «рассмотреть варианты возвращения на родину через другие государства», например, через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.

Теги: #туризм #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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