Туризм

Транзитным туристам рекомендовали самостоятельно планировать возвращение домой

Росавиация порекомендовала транзитным пассажирам, которые использовали пересадку в Турции для дальнейшего полета в третьи страны, самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полета домой.

«Если вы приобретали авиабилеты на рейсы разных авиакомпаний, отслеживайте поступление информации от вашей авиакомпании о возможном изменении вашего вылета или обратитесь в авиакомпанию для уточнения информации о выполнении ваших рейсов и переоформления авиабилетов. Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию», - говорится в совместной памятке Минтранса и Росавиации.

При этом самостоятельным туристам, находящимся в Танзании, рекомендовано обратиться в авиакомпанию, у которой приобретались авиабилеты, пишет ТАСС. В случае потери стыковки, пассажирам рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператору, которые осуществляют прямые рейсы из Танзании. Они смогут продать авиабилет на свободное место.

Также рекомендуется «рассмотреть варианты возвращения на родину через другие государства», например, через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.