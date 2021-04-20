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Туризм

Автотуристический маршрут по Серебряному ожерелью России может пройти через Псковскую область

20.04.2021 12:32|ПсковКомментариев: 0

Автотуристический маршрут по Серебряному ожерелью России может пройти через Псковскую область. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил президент межрегиональной общественной организации автопутешественников «Лига Караванеров», руководитель комитета по развитию автотуризма и кемпингов ОСИГ Андрей Артюхов. 

Сегодня, 20 апреля, в Пскове прошел семинар «Развитие автотуризма и караванинга в Псковской области». На нем присутствовали председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и представители кемпингов региона. 

Андрей Артюхов подчеркнул, что в пандемию коронавируса многие люди предпочитают путешествовать по России на личном автомобиле. Все большую популярность набирает караванный туризм (в путешествии участвуют одновременно несколько автомобилей) и семейный автотуризм. 

Он отметил, что в Псковской области развитию автотуризма препятствует малое количество обустроенных парковок. «Очень мало точек, где можно припарковать несколько домов (на колесах - ред.). Я понимаю сложность трассы М9, она большей частью находится в лесах, туда сложно внедрить бизнес, но без этого автотуризм не будет развиваться», - пояснил Андрей Артюхов. 

В продолжение он рассказал коллегам об основных требованиях к обустройству стоянок для кемпинга и отметил, что на данный момент на территории региона действуют около восьми кемпингов. По его словам, такое количество достаточно для автотуристов. «Осталось правильно их оборудовать, систематизировать работу и следующим шагом мы предлагаем сделать рабочий туристический маршрут, который, возможно, может войти в путешествие по Серебряному ожерелью России», - сказал эксперт.

Теги: #туризм #путешествие #автотуризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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