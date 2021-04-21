Туризм

Общественный пресс-центр ПЛН: Что ждет псковский турбизнес в этом году?

В четверг, 22 апреля, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию, посвященную положению дел в туристической отрасли Псковской области.

Грядет очередной сезон отпусков. Как мы будем путешествовать в 2021 году и сможем ли мы себе позволить такое удовольствие вообще? Вернется ли туризм к «доковидному» образцу или уже никогда не будет прежним?

Как реагирует на текущую, во многом непростую ситуацию псковский турбизнес? Какие прогнозы делают эксперты на этот сезон? Где в этом году смогут отдохнуть псковичи и какие направления сейчас пользуются наибольшим спросом?

Действительно ли из нынешнего коронакризиса можно получить выгоду в виде развития внутреннего туризма? Станет ли драйвером развития въездного туризма в Псковской области продление программы кешбэка? Какой вывод можно сделать по итогам прошлого года?

Какие туристические места в регионе все еще остаются недооцененными?

Спикеры:

• и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова

• президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова

• председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова

Дата проведения: 22 апреля. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

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