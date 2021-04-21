Туризм

Стоимость туристического нацпроекта составит около 1 трлн рублей

293 млрд рублей планируется направить из бюджета на мероприятия туристического нацпроекта, следует из последней версии паспорта документа от 19 апреля. Это в два раза меньше, чем было запланировано в предыдущей редакции документа, представленной в сентябре. Тогда потребность в деньгах из казны оценивалась в 629 млрд рублей.

Впрочем, осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, тогда как в нынешнем варианте горизонт - 2024-й, не считая ряда отдельных федеральных инициатив, которые продлятся до конца десятилетия, пишет газета «Известия».

При этом большие надежды власти возлагают на частное финансирование: из внебюджетных источников на нужды туризма предполагается потратить 685 млрд рублей.

У нацпроекта три основных цели: увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание 4,6 млн рабочих мест в отрасли и рост объема экспорта туристических услуг до $22,2 млрд. На достижение этих задач будут работать три федеральных проекта: «Создание туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», а также «Совершенствование управления в сфере туризма».

Самая дорогая и масштабная часть - инфраструктурная. На этот федеральный проект планируется потратить 86% средств национального (841 млрд с учетом частных денег). Из них 365 млрд отведены на обеспечение участия корпорации «Туризм РФ» в уставном капитале юрлиц-инвесторов, а 210 млрд будут направлены на софинансирование строительства и реконструкцию проектов с длительным сроком окупаемости. До 2024 года предлагается поддержать 456 таких инициатив.