Туризм

Началась видеотрансляция пресс-конференции о турсфере Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной положению дел в туристической отрасли Псковской области.

Грядет очередной сезон отпусков. Как мы будем путешествовать в 2021 году и сможем ли мы себе позволить такое удовольствие вообще? Вернется ли туризм к «доковидному» образцу или уже никогда не будет прежним?

Как реагирует на текущую, во многом непростую ситуацию псковский турбизнес? Какие прогнозы делают эксперты на этот сезон? Где в этом году смогут отдохнуть псковичи и какие направления сейчас пользуются наибольшим спросом?

Действительно ли из нынешнего коронакризиса можно получить выгоду в виде развития внутреннего туризма? Станет ли драйвером развития въездного туризма в Псковской области продление программы кэшбека? Какой вывод можно сделать по итогам прошлого года?