Туризм

Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году

Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году. Об этом сообщила и. о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля. По ее словам, пандемия подтолкнула туриндустрию на развитие новых направлений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для региона туризм - это одна из стратегических задач развития экономики региона в целом», - подчеркнула она. При этом туристический поток в Псковской области упал на 40% в 2020 году, регион посетили 257 тысяч туристов против 400 тысяч в 2019 году.

Марина Егорова указала на то, что в результате пандемии коронавируса туриндустрия в финансовом плане «пострадала очень сильно». «Из 22 туроператоров, которые трудились в 2019 году, сегодня работают 17», - заметила она.

И. о. председателя областного комитета по туризму сообщила, что в псковском регионе зарегистрирован 141 объект гостиничного сервиса, более 60 из них квалифицированы. «Они пережили прошлый год без ухода с рынка туриндустрии», - отметила она и добавила, что на май и июнь уже забронировано большинство номеров.