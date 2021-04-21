Туризм

Гелена Самохвалова о туризме: Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля прокомментировала сложившуюся в результате пандемии коронавируса ситуацию на рынке туриндустрии.

«Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают», - сказала она, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По словам Гелены Самохваловой, представители туристического бизнеса «во вех его направлениях и гранях» сплотились и диверсифицировали свои продукты.

Она отметила, что пандемия позволила псковичам открыть «свой родной край с большим удивлением и радостью», и указала на то, что сейчас операторы работают на прием, а отели приноровились работать в условиях ограничений. Это, по мнению Гелены Самохваловой, приведет к тому, что регион вернется к динамическому притоку туристов.