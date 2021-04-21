Туризм

Названа средняя продолжительность пребывания туристов в Псковской области

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля назвала среднюю продолжительность пребывания туристов в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Две ночи, три дня - средняя продолжительность пребывания туризма», - сказала она.

По мнению, Марины Егоровой, туристами недооценены такие места в регионе, как Полистовский заповедник, национальный парк «Себежский», а также Великие Луки.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова добавила, что сейчас у россиян «ломается шаблон, как провести отпуск». «Время расставило такие акценты и задачи», - заключила она.