Туризм

Делать из Талабских островов Турцию не стоит — Гелена Самохвалова

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 22 апреля высказалась против того, чтобы из Талабских островов делать подобие Турции для отдыха туристов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Делать из них Турцию с кричащим пляжным отдыхом не стоит, - подчеркнула она. - Там останавливается время: у людей есть не только возможность отдохнуть телом, но и душой!»

При этом Гелена Самохвалова считает, что доступность Талабских островов следует повышать.